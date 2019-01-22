Otomobilin Camını Levyeyle Kıran Zanlı Güvenlik Kamerasında

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde park halindeki otomobilin arka camının kırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemir
(40) Akkonak
Mahallesi 1793 Sokak'ta akşam saatlerinde park ettiği 20 EP 177 plakalı otomobilinin yanına ertesi gün geldiğinde arka camının kırıldığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, gece saatlerde bir kişi tarafından levyeyle kırıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kamere kayıtlarında, sokaktan gelen yüzü kapalı kişinin ceketinin içerisinden çıkarttığı levyeyle cama vurarak kaçması yer alıyor.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli şahıs hakkında şikayetçi olduğun ifade ederek, "Park halinde 6 araç vardı. Yüzünü kapatan şahıs o kadar arabanın içinde benim arabamın yanına geliyor. Yanındaki levyeyi arka cama vurup kaçıyor. Sabah
geldiğimde şok oldum. Benim malıma zarar veren kişinin bulunmasını istiyorum." diye konuştu.