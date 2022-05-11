Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

11.05.2022 21:52
Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir otomobilin çarptığı Nejla Dursun (54), tedavi gördüğü Safranbolu Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan olay yerinden kaçan ve yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan Y.B.G. ise polis karakoluna gelerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen sürücü tutuklandı.

Dün bir otomobilin çarptığı Dursun, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Safranbolu, Esentepe, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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