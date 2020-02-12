Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

42 dakika önce

Konya'da caddeden yolun karşısına geçmek isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'da caddeden yolun karşısına geçmek isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Selçuk Üniversitesi Kampüsü istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Piri Reis Parkı yakınlarında caddeden karşıya geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a (21) çarptı. Aktaş, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulurken, sürücü B.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mücahit Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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