Otomobilin çarptığı hafif ticari araç apartmanın girişine uçtu
Kazaya karışan sürücüler birbirlerini suçladı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan apartmanın boşluğuna uçarak yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada sürücüler, birbirlerini suçladı.
Kaza İzmit Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ergün Kılıçidaresindeki 41 PH 805 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Erkan Balcı
idaresindeki 41 EE 627 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı ile Zümrüt Sokak kesişiminde bulunan binanın girişine uçarak yan yattı.
Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Erkan Balcı ve fizik tedavi için Kocaeli Hastanesine götürdüğü eşi Sevim Balcı, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Sevim Balcı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan iki aracın sürücüsü de hatalı olmadıklarını söyleyerek birbirlerini suçladı. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.