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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

Uşak'ta pazar alışverişine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Uşak'ta pazar alışverişine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak- Ankara kara yolu Belediye Camisi Kavşağı yakınlarında, Güngör Emre H'nin kullandığı 48 LU 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Satı Selvi'ye (58) çarptı.

Ağır yaralanan Selvi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Selvi'ye otomobil çarpıyor. Kaza sonrası çevredeki bazı kişiler kadının yardımına koşuyor, bazıları da arkadan gelen araçları durdurmaya çalışıyor.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:53 Kaynak: AA
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