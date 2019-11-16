Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonunu polis açtı
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Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonunu polis açtı

6 saat önce

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonunu polis açtı, System.String[]

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Akyüz'ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, kızına durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu yolu 100.Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay yönetimindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Akyüz'e çarptı. Yola savrulan Akyüz, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KIZI ARADI, POLİS AÇTI

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan kızına Feride Akyüz'ün kaza geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:27 Kaynak: DHA
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