Otomobilin çarptığı kedi, 4 yavru doğurdu - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı kedi, götürüldüğü veterinerde 4 yavru dünyaya getirirken, 2 yavru kurtarılamadı.

Merkez Doğancı Mahallesi'ndeki Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi'nin arkasında kediye araç çarptığı bilgisi verilen belediye ekipleri, bölgeye geldi. Yaralı kedi, alınarak, ilçedeki veterinere götürüldü. Kediyi ameliyata alan veteriner hekim Emre Yalçın, gebe olduğunu tespit etti. Yavruların ölme riskine karşı sezaryen doğumu gerçekleştiren Yalçın, 4 yavrudan 2'sini kurtardı. 2 kedinin ise ölü olduğu anlaşıldı. Kedi ve yavruları, tedavi sonrası doğal yaşama bırakılacak.