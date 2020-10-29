Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

29.10.2020 15:49

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı sincap, 10 günlük tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı sincap, 10 günlük tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Safranbolu'da seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yola fırlayan sincaba çarparak yaralanmasına sebep oldu. Sürücü, hareketsiz sincabı otomobiline alıp, yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde sincabın kafa travması geçirdiği tespit edildi. Veteriner İlker Başdağ, 10 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sincabı doğal ortamına bırakmak istedi. Yakındaki bir okulun bahçesine bırakılan sincap, koşarak sınıfa girdi. Başdağ, bunun üzerine sincabı buradan alıp okulun arkasında bulunan bahçedeki ceviz ağacının altına bıraktı. Bir süre burada ileri geri koşan sincap, daha sonra gözlerden kayboldu.

Veteriner İlker Başdağ, bir canlıyı daha tedavi ederek doğal yaşama kavuşturduklarını ifade ederek, " Geldiğinde felç halindeydi. Tamamen hareketsiz bir şekildeydi. Yapılan tedavi sonucu günden güne iyileşerek eski haline döndü. Bizde doğasına geri saldık" dedi.

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

Safranbolu, Veteriner, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei