Otomobilin Çarptığı Suriyeli Talha Yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye
uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa
karayolunun Turist yolu mevkiinde meydana geldi. Aile bireyleriyle birlikte karşıya geçmek için refüjde bekleyen Suriye uyruklu Talha Al Abdalla, aniden yola fırladı. Bu sırada Semih Yıldız yönetimindeki 16 VV 939 plakalı otomobil, Abdalla'ha çarptı. Kazada, Talha Al Abdalla yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Talha Al Abdalla, Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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