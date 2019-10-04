Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki üniversite öğrencisinden biri olan Emine Erduru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu 16'ncı kilometresinde AKÜ kavşağı'nda meydana geldi. 26 PY 065 plakalı otomobili kullanan sürücü Abdullah B., AKÜ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Erdurdu ve Alkan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Emine Erduru, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Emine Erduru'nun Uşak'ın Ulubey ilçesi Dutluca köyünde bugün İkindi Namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.