Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Okan Aydın
yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil Adnan Menderes
Bulvarı'ndan Kıranköy istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a (70) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 70 yaşındaki yaşlı adam Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü gözaltına alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın
Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!