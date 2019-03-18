Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Okan Aydın yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kıranköy istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a (70) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 70 yaşındaki yaşlı adam Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Okan Aydın, Karabük, Safranbolu, Güncel
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