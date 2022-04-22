Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı

22.04.2022 11:51
Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı. Ekipler buldukları 6 bin 390 gümrük kaçağı sigaraya imha etmek üzere el koydu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada poşetler dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aramada otomobilin ön ve arka koltukları ile bagajının kaçak sigara ile dolu olduğunu tespit eden ekipler, sigara poşetlerini tek tek araçtan çıkardı.

Ekipler araçta bulunan toplam 6 bin 390 paket gümrük kaçağı sigarayı imha etmek üzere el koyarken, araç sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

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Kaçak Sigara, Gaziantep, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika


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