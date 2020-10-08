DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilin çarptığı ineğin ayağı kırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş karayolundaki tünellerde meydana geldi. Göksun'dan Kahramanmaraş'a giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada ineğin ayağı kırıldı, otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KULAK KÜPESİNDEN SAHİBİNİ ARIYORLAR Jandarma , bölgede yaptığı araştırmada ineğin sahibine ulaşamadı. Hayvanın kulak küpesindeki numaradan sahibine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, inek karşıya geçerken tünelden ambulans çıkıyor. Son anda fark eden ambulans sürücüsü, yaptığı manevrayla ineğe çarpmaktan kurtulup, yoluna devam ediyor. Ambulansın solundan gelen otomobil ise ineğe çarpıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yolda giden inekAmbulansın geçmesiOtomobilin çarpmasıİneğin havalanmasıYere düşmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu

İSTANBUL'da bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen firmadaki müdürlük görevini bırakarak, 3 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen Mustafa Baysız (30), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup, 34 koyunun sahibi oldu. 2 yılda koyunların sayısını 80'e çıkararak, sürü sahibi olan Baysız, hedefinin koyunların sayısını daha da artırmak olduğunu söyledi.Kayseri'de yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Baysız, 10 yıl önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Baysız, burada bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen iş yerinde 7 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Köy özlemi üzerine Baysız, İstanbul'dan ayrılıp, 3 yıl önce memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Derbentbaşı Mahallesi'ne döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine 2018 yılında başvuran Baysız, 34 koyun sahibi oldu. 2 yılda koyunların sayısını 80'e çıkaran Baysız, sürü sahibi oldu.'HAYVANCILIK ARTIK EMİN ELLERDE'Mustafa Baysız, köy hayatını seçtiğini belirterek, "Köyüme duyduğum özlem nedeniyle Kayseri'ye göç ettim. Bakanlığın sağladığı 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum. Başvurum kabul edilince bana 32 dişi, 2 erkek olmak 34 küçükbaş hayvan verdiler. Gecemi gündüzüme katarak hayvanlarıma baktım ve 80'den fazla koyunun olduğu sürünün sahibiyim. Hayvanları sevdiğim için şehir yerine köy hayatını seçtim. 'Akkaraman' denilen Kangal ırkı koyunları yetiştiriyorum. İnşallah sürümün sayısını daha da artıracağım. Ülkemizde kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hayvancılık emin ellerde. Devletimizin verdiği çiftçilik desteklerinden herkes yararlanmalı" dedi.'İNSANLARIN DOĞDUKLARI YERDE DOYMALARINI HEDEFLİYORUZ'Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise genç çiftçileri desteklediklerini belirterek, "Yeşilhisar ilçemizde 2016-2018 yılı içerisinde 17 çiftçimize destek verildi. Bu desteklerden yararlanan Mustafa Baysız bakanlığın vermiş olduğu destekle hayvancılığı geliştirmiş ve hayvan sayısını 3 katına çıkarmış. İnsanların doğdukları yerde doymalarını sağlamak istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Ata topraklarında öz kültürlerini yaşatarak kendi topraklarında yetiştiricilik yapmaları ve sahip çıkmaları çok önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMüdürlüğü bırakan genç çiftçinin koyunlarını yaymasıGenç çiftçinin kuzusu ile röportaj vermesiÇobanın ilginç şekilde kuzuları çağırmasıMustafa Baysız ile röportajKayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile röportajDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ

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Van kırsalındaki öğrenciler için 'gezici internet' imkanı sağlandı VAN'ın Başkale ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, internet ve bilgisayar imkanı olmayan kırsal mahallelerdeki çocuklara eğitim imkanı sunmak için 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' aracını devreye soktu. Kırsal mahalleleri gezen araç sayesinde öğrenciler, görevli öğretmenler gözetiminde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıp, dersleri izleme imkanı buluyor. Van kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'nin kırsal mahallelerinde yaşayan öğrenciler, EBA'ya ulaşımda sıkıntı yaşayınca Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde tablet bilgisayarların ve internet sağlayıcının bulunduğu araç, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Görevli 4 kişinin bulunduğu 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' adı verilen araç, merkeze uzak kırsal mahalleleri gezerek, öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. 'İNŞALLAH ÇOCUKLAR DAHA ÇOK FAYDALANIR'Aracın gittiği kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, görevli öğretmenlerin gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak, EBA'ya bağlanıp, derslerini takip edebiliyorlar. Başkale Gezici EBA Destek Noktası'nda görevli öğretmen Bahar Kaya, "Kaymakamımızın destekleriyle temin ettiğimiz tablet ve internetle öğrencilerimize gezici EBA hizmeti veriyoruz. Öğrenciler canlı derslere girme fırsatı buluyor. Kırsal mahallelerimizi geziyoruz. İnşallah çocuklar daha çok faydalanabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. ÖĞRENCİLER MEMNUNBaşkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkanına kavuşan 8'inci sınıf öğrencisi Şiyar Gülten ise "Bugün matematik dersinde üslü sayılar konusunu işledik. Öğretmenimiz sorular soruyordu, bizler de cevapladık. Çok mutluyuz" diye konuştu.Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklarını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Sena Çölgeçen de okulu çok özlediğini ifade ederek, "Başkale'den öğretmenlerimiz geldi ve ders yapıyoruz. Çok mutlu oldum. Bugün matematik dersi yaptık. İnkılap tarihinden test çözdük. Bize bu hizmeti sunanlara çok teşekkür ederiz. Virüsten dolayı derslerimizden geri kalıyorduk. Öğretmenlerimizle yüz yüze ders yaptığımız için çok sevinçliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Başkale gezici Eba aracı-Kırsal mahallelere tablet ve internet desteği-Öğrencilerin canlı ders yapması-Öğretmen ve öğrenci röportajları-Genel detay görüntüler

Harun AKSU/ BAŞKALE (Van),

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Öğretmenler ile askerler okulu boyadı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde askerler, okullarını eğitim ve öğretime hazırlayan öğretmenler ile birlikte okulu boyadı.Esenler Mahallesi'nde bulunan 2 derslikli 29 öğrencili Esenler İlkokulu'nda, pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra öğrenciler, pazartesi yeniden sınıflarına gelecek. Öğrencilerin gelişi öncesi Okul Müdürü Ebru Hakkoymaz ve öğretmenler, okulu, velilerin desteğiyle eğitim ve öğretime hazırlamak için temizledi. Okulun boyanması için de çalışma başlatan öğretmenlerin durumu anlatmasıyla jandarma ekipleri yardım edeceklerini bildirdi. Jandarmalar aldıkları boyalar ile geldikleri okulun sınıfları, dış duvarı ile bahçedeki Atatürk büstü ve korkulukları boyadı. Askerler daha sonra okul duvarına Atatürk portresi ile Türk bayrağını çizerek boyadı.Okula gelen ve çalışmaları görerek mutlu olan çocuklara, öğretmenleri ile jandarmalar koronavirüs tedbirlerini anlatarak, duyarlı olmalarını istedi.Esenler Mahallesi Muhtarı Ömer Tiken de öğretmenler ve jandarmaları sergiledikleri örnek davranıştan ötürü teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),

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Bursalı müzisyen Azerbaycan için şarkı besteledi BURSA'da 17 yıldır müzikle uğraşan Kadir Yazıcıoğlu (38), Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan ordusu ve milleti için şarkı yaptı. 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının, iki ülke arasındaki kardeşliği tekrar pekiştirdiğini belirten Yazıcıoğlu, "İki devlet, tek millet olduğumuzu klipte de belirttik" dedi.Bursa'da, 17 yıl önce müzikle yakından ilgilenmeye başlayan Kadir Yazıcıoğlu, 3 yıl önce profesyonel müzik yapmaya karar verdi. Yaptığı bestelerle sosyal medyada ve çeşitli müzik platformlarında belli bir kitleye ulaşan Yazıcıoğlu, pandemi sürecinde müziğe kısa bir ara verdi. Yazıcıoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke olarak Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmesiyle birlikte, Azerbaycan ordusu ve milleti için şarkı yazıp, klip çekmeye karar verdi. 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının sözlerini ve çekimlerini kısa sürede tamamlayıp, sosyal mecralarda ve çeşitli müzik platformlarında paylaştığını söyleyen Yazıcıoğlu'na, Azeri şarkıcı Ayşe Seyyatkızı da (20) düet yaparak destek verdi.'ERDOĞAN'IN, 'BİZ BİZE YETERİZ' SÖZÜNDEN ESİNLENDİK'Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Yazıcıoğlu, "17 yıldır müzikle uğraşıyorum. Kendi eserlerimi yazmaya başladım. Yaklaşık 3 yıl önce profesyonel müziğe geçiş yaptım. Yeni bir eser çıkardık. Dünyada yaşayan tüm Türklere sesimizi duyurabilmek için günümüzde yaşanan olaylarla alakalı kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' sözünden esinlenerek böyle bir eser yazdık. İvedi bir şekilde yayınladık. Günümüzde Azerbaycan'da yaşanan Ermenistan'ın zulmüne karşı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu kanıtlamak için projemizi tamamladık. Allah nasip ederse en yakın zamanda sosyal mecralarda olacağız" dedi.'KARDEŞLİĞİMİZİ BAĞDAŞTIRDIK'Ayşe Seyyatkızı'nın da kendisine destek vermesiyle birlikte iki devlet arasındaki kardeşliğin müzikte tekrar pekiştiğini belirten Yazıcıoğlu, "Biz Türk'üz. Soyumuz, aslımız belli. Bugün Türk'e bir zulüm yapılıyorsa bizim durmamamız lazım. Bizler de sanatçı olarak, Türklüğün ne olduğunu anlatabilmek için böyle bir eser kaleme aldık. Güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Azerbaycan'da şair ve yazar olan bir kardeşimiz var. Bana eşlik etti. Şarkımızın başında bir şiir okudu. Kardeşliğimizi orada da bağdaştırdık. İki devlet tek millet olduğumuzu klipte de belirttik" diye konuştu.'ŞARKIYI KARDEŞLERİMİZE ARMAĞAN ETTİK'Sözleri okurken duygulandığını dile getiren Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Gözlerim doluyor. Ben Türk'üm diyen herkesin yüreği kabardığı gibi benim de yüreğim kabarıyor. Herhangi bir maddi beklentim yok. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Tabi ki Azerbaycan'daki kardeşlerimize bu şarkıyı armağan ettik. Herhangi bir beklentim yok."'DUYGULARINA TERCÜMAN OLDUK'Klibin aranjörlüğünü yapan prodüksiyon şirketi sahibi Ensar Çelik (42) ise "Kadir kardeşimizin ham duygularını aldık. Onun duygularına tercüman olduk. Bir şekilde bunu işledik ve bu süreçte yapılan ilk çalışma oldu. Bu eserde ırk milliyetçiliği yapılmadı. Ülke, bayrak ve vatan milliyetçiliği var. Bu anlamda biz de duygularına tercüman olmaya çalıştık. Toplum olarak, millet olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik. Bunu da söz ve müziklerle yansıttık. Biz de aldık, bunu yansıttık ve ortaya çok güzel bir şey çıktı. Bu süreçte böyle bir eser yaptığımız için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Kadir Yazıcıoğlu'nun 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının sözleri ise şöyle:

"Doğudan batıya biz her yerdeyiz.Kürdüyle lazıyla hep beraberiz.Bu vatan uğruna ölenlerdeniz.Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.Edirne'den Kars'a tekbir bedeniz.Gürcü, Çerkez, Alevi bizler kardeşiz.Tek bayrak altında güçlü milletiz.Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.Vatan toprağını bölemezsiniz.Geçmişi tarihten silemezsiniz bir gece ansızın gelenlerdeniz.Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.Şehitlik ecdadın şehadetidir.Uhud'da, Mekke'de, ilk düşenlerdir.

Ömer Halis Demir, Feti Sekin'dir."