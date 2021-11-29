Son dakika... Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Son Dakika

Karabük'te otomobilin yayaya çarpma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Özdemir'e (81) A.B. yönetimindeki 78 AY 740 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yaşlı adamın yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve yere düştüğü görülüyor.