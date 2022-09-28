Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 kişi gözaltında - Son Dakika
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Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 kişi gözaltında

28.09.2022 13:32

ANTALYA'da, Ramazan Kırınfil'in (45), otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili R.A. (22) adlı erkek şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da, Ramazan Kırınfil'in (45), otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili R.A. (22) adlı erkek şüpheli gözaltına alındı. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak yol kenarında çalılıklar arasında, kanlı kıyafetler ve mendiller ise R.A.'nın evinde bulundu. Çalınan paranın bir kısmı da yine R.'A.'nın evinin banyosunda ele geçirildi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi, dün saat 10.30 sıralarında, ilçenin Çifteçeşmeler mevkisi D-400 kara yolu üzerinde 07 K 7720 plakalı otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekibi, aracı kontrol ettiğinde direksiyonda hareketsiz duran kişinin boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazının kesildiği ve öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Ramazan Kırınfil olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan incelemede, yüklü miktarda para bulundu. Yine araçtaki yüklü miktarda dövizin de çalındığı tespit edildi. İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfil'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Ramazan Kırınfil'in cenazesinin işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENDİOlayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Ramazan Kırınfil'in yaptığı telefon görüşmelerini incelemeye aldı, Ramazan Kırınfil'in en son R.A. ile telefonda görüştüğü belirlendi.KANLI KIYAFETLER BULUNDUR.A.'yı takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Kemer nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla alınan arama kararıyla R.A.'nın evine baskın düzenledi. R.A.'nın üzerinde, kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi. Ramazan Kırınfil'in aracından çalındığı belirlenen paranın büyük kısmı da R.A.'nın evinin banyosundaki çantada bulundu.Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki Eski Kemer Yolu'nun kenarındaki çalılık alanda, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu. İncelenen kamera kayıtlarında R.A.'nın elindeki kanı deniz kenarına giderek temizlediği tespit edildi.

R.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Hisarcık, Jandarma, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 kişi gözaltında - Son Dakika

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