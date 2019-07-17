Otomobilini götürdüğü tamirhanede yaralandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, otomobilini götürdüğü oto elektrik tamirhanesinde, bir çırağın motor kaputu açık halde içeriye almaya çalıştığı başka bir otomobille çarpıp, tezgaha sıkıştırdığı Yusuf Türkmen (32) yaralandı. Bacakları ile kasığına 50 dikiş atılan ve 25 gün rapor verilen Türkmen, iş yeri sahibini, kendisine vermeyi taahhüt ettiği 3 bin TL'nin yarısını ödememekle suçlayarak, polise şikayet etti. İş yeri sahibi Tahsin Karabulut ise, Türkmen hakkında anlaştıkları rakamın üzerinde para istediği, vermeyince de bardak fırlatarak çalışanlarından birini yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.İnşaat malzemesi satan bir firmada çalışan evli ve 2 çocuk babası İlyas Türkmen, geçen 19 Haziran günü beraberinde arkadaşı İsmail Kırlı'yı ile birlikte 09 EL 337 plakalı otomobilini, Söke Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesine götürdü. Buradaki ustalar fan motorunun arızalı olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Masanın üzerinde duran motoru inceleyen Türkmen'e, oto elektrikçide çalışan 16 yaşındaki çırağın, motor kaputu açık olarak kullandığı başka bir otomobil çarptı. İsmail Kırlı'nın son anda kaçarak kurtulduğu olayda Türkmen, belden aşağısı tezgah ile otomobil arasına sıkışarak, yaralandı.TOPLAM 50 DİKİŞ ATILDISıkıştığı yerden kurtarılan Türkmen, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Türkmen'in bacakları ve sol kasığına 50 dikiş atıldı. 2 gün hastanede gözetim altında tutulan Türkmen, 25 gün rapor verilip, taburcu edildi.Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.KAVGA ÇIKTIOto elektrikçinin sahibi Tahsin Karabulut, Türkmen ile şikayetçi olmaması konusunda anlaştı. Ancak, geçen hafta Türkmen ve Karabulut ile çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından ikili ayrı ayrı polise gidip, birbirlerinden şikayetçi oldu.'GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKÇİ O ANI TEKRAR YAŞIYORUM'Çırağın kullandığı otomobilin kendisine çarptığı kaza anının görüntülerini izledikçe o anı tekrar yaşadığını belirten İlyas Türkmen, "Sırtım dönüktü. Bir anda bir şey çarptı ve bacaklarımın koptuğunu zannettim. Acı içinde, yarı baygın ambulansla hastaneye götürüldüm. Olayın meydana geldiği oto elektrik tamirhanesinin sahibi, hastanede beni ziyaret edip, ilaçlarımı aldı. Sonrasında bir daha beni ne aradı ne sordu. Hastaneden taburcu edildikten sonra işyerine gidip, 'Neden hiç arayıp, sormuyorsunuz' dedim. Bir aya yakın bir zamandır çalışamadığım için mağdur olduğumu, kendilerinden şikayetçi olacağımı söyledim. Şikayetçi olmamamı, bana bir miktar para vereceğini söyledi. İş yeri sahibinin sıkıntı yaşamaması için ilk etapta şikayetçi olmadım. 3 bin lira para vereceğini söyledi, ancak bu rakamın yarısını verdi. Kalan kısmını ise ödemedi. İnsanlık yaptım ama anlamadı. İşyerine gittim, paranın kalan yarısını ödemediği için aramızda kavga çıktı. Ben de elimdeki kaza görüntüleri ile polise şikayetçi oldum. Canımdan olabilirdim, sakat kalabilirdim. Hayatta kaldığım için sevinçliyim ama çalışamadığım için mağdurum. Ödemem gereken kredi borcum vardı ödeyemedim, hayatım alt üst oldu" dedi.'BİZ DE ŞİKAYETÇİ OLDUK'Tahsin Karabulut ise, olayın yaşandığı saatlerde kendisinin yemekte olduğunu anlatarak, "İş yerim iki bölümden oluşuyor. Tamir yapılan bölüme Yusuf Türkmen ve İsmail Kırlı izinsiz olarak girmiş. Türkmen'e burada çalışanlarımızdan biri otomobille çarpmış. Mağduriyetinin giderilmesi için anlaşma yaptık, kendisine 3 bin lira vermeyi kabul ettim ve ödedim. Ancak tekrar para isteyince kavga çıktı. Kavga sırasında çalışanlarımdan birin yüzüne cam bardağı fırlatarak yaraladı. Ben de haneye tecavüz ve çalışanımı yaraladığı gerekçesiyle şikayetçi oldum" diye konuştu.