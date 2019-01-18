Otomobilini Polislerin Üzerine Sürdü, Üzerinden Ağabeyinin Ehliyeti Çıktı
14 dakika önce
ADANA'da, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polislerin üzerine sürüp, kaçan ve 5 kilometre süren kovalamacada yakalanan sürücü Şüpheli Alican D.'nin üzerinden ağabeyine ait ehliyet çıktı.
ADANA'da, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polislerin üzerine sürüp, kaçan ve 5 kilometre süren kovalamacada yakalanan sürücü Şüpheli Alican D.'nin üzerinden ağabeyine ait ehliyet çıktı. Şüpheli Alican D.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Merkez Çukurova
ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde 01 BOB 77 plakalı otomobilden şüphelenen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücüsü, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçınca kovalamaca başladı. Özdemir Sabancı
Bulvarı üzerinden Seyhan
ilçesine geçen şüpheli, Kasım Gülek- Mustafa Kemal Paşa
bulvarlarının kesiştiği kavşağı trafiği kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, adının Alican D. olduğunu tespit ettiği şüphelinin ehliyetinin bulunmadığını, üzerinde de ağabeyi Yunus D.'ye ait ehliyeti taşıdığını belirledi. Ehliyetsiz olduğu için polislerden kaçtığını öne süren Alican D. hakkında trafik ekiplerince işlem yapıldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:11 Kaynak: DHA
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