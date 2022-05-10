Otomobiliyle bariyere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

- Otomobiliyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken bariyere çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin U. idaresindeki 34 JS 4475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.