Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı

10.08.2022 20:33

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet, önüne aniden çıkan otomobille çarpıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet önüne aniden çıkan otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaskı da parçalandı.

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Sabancı Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 AKU 261 plakalı motosiklet, 41 SS 250 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü başını yere vurarak yaralandı, kaskı da parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı S.D. ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet ise çekici marifeti ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kaskı parçalandı - Son Dakika
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