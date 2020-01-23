Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Caner Alp idaresindeki 34 UU 9786 plakalı otomobille Yaşar Delibaşı'nın kullandığı 02 H 0013 plakalı yolcu midibüsü, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile otomobildeki Hacı Yusuf Erdoğan, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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