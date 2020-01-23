Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Caner Alp idaresindeki 34 UU 9786 plakalı otomobille Yaşar Delibaşı'nın kullandığı 02 H 0013 plakalı yolcu midibüsü, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücüler ile otomobildeki Hacı Yusuf Erdoğan, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi