Son Dakika Haberleri: Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kaza yerinden görüntüler Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri Bağlantı Yolu'ndan Düzce yönüne seyreden Kaan Kütükoğlu idaresindeki 06 MUK 62 plakalı otomobil, Gölyaka kavşağında 81 BZ 289 plakalı Mehmet Ali Şentürk idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kütükoğlu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrinde döndü.

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:07 Kaynak: AA
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