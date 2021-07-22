Otomobille taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobille taksi çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

ADANA'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Tekin Özerk yönetimindeki 01 AHD 664 plakalı otomobille karşı yönden gelen Nuri Sever yönetimindeki 01 T 0791 plakalı taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü Sever ile ismi belirlenemeyen yolcusu ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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