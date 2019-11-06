Son Dakika Haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenikent istikametinden Çevre Yolu istikametine gitmekte olan Bülent Polat sevk ve idaresindeki 02 FE 158 plakalı otomobil ile ana yola çıkmakta olan Yasin Demir sevk ve idaresindeki 66 AZ 880 plakalı otomobil Yenikent'te bulunan bir düğün salonu yakınlarında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:48:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]