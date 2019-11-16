Son Dakika Haberleri: Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da çaldıkları otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da çaldıkları otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde son zamanlarda 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirledi.

Çalışma kapsamında, Yakuplu Mahallesi'nde 2 depoya eş zamanlı operasyon polis ekipleri, Ahmet K, Erol Ö, Abdülkadir K, Mustafa Y. ve Mehmet Ali B. otomobilleri parçalarken suçüstü yakalandı.

Zanlıların benzer suçlardan 33 suç kaydının ve 10 aranmasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K, Erol Ö. ve Abdülkadir K. tutuklanırken, Mustafa Y. ve Mehmet Ali B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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