Çin merkezli elektrikli otomobil devi BYD, Brezilya'da açılan bir davayla gündeme oturdu. 220 Çinli işçinin insanlık dışı şartlarda zorla çalıştırıldığı iddiası hem uluslararası kamuoyunu hem de insan hakları örgütlerini alarma geçirdi.
Brezilya savcılığı, BYD'ye işçi haklarını ihlal etmek, kölelik koşullarında çalıştırma ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dava açtı. Dava kapsamında 50 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunuldu.
Geçtiğimiz yıl BYD'nin Camaçari'deki fabrikasının inşaatında çalıştırılan 220 Çinli işçinin sahte belgelerle ülkeye getirildiği belirlendi. İşçilerin pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldıkları iddiaları raporlara yansıdı.
Soruşturma dosyasına göre işçilerin kaldıkları alanlar hijyen yoksunu, yatakları şiltesiz, ortak tuvalet sayısı yetersizdi. Sabah 4'te tuvalet kuyruğuna giren işçilerin, temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıkları belirtildi.
BYD'DEN SAVUNMA: KARALAMA KAMPANYASI
BYD yetkilileri ise iddiaları reddederek, Brezilya savcılığıyla işbirliği içinde olduklarını ve yasalara uyduklarını savundu. Şirket sözcüsü bu suçlamaların Çin'i ve Çinli markaları hedef alan bir provokasyon olduğunu ileri sürdü.
Son Dakika › Otomobil › Otomotiv devi insan kaçakçılığıyla suçlanıyor! Türkiye'de de modelleri var - Son Dakika
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