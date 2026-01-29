Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı
29.01.2026 13:46
Volkswagen, ID.4 elektrikli SUV modellerinde tespit edilen aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle 2023–2025 üretimli 43 bin 881 aracı ücretsiz yazılım güncellemesi ve batarya kontrolü için geri çağırdı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, popüler elektrikli SUV modeli ID.4'te tespit edilen güvenlik riski nedeniyle 2023–2025 model yıllarını kapsayan yaygın bir geri çağırma başlattı. Yaklaşık 43 bin 881 araç, yüksek voltajlı bataryalarının aşırı ısınma ve potansiyel yangın riski nedeniyle yetkili servislere yönlendirilecek.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu araçlarda yüksek voltajlı bataryanın belirli koşullar altında aşırı ısınarak yangın tehlikesi oluşturabileceği belirlendi. Volkswagen, bu risk nedeniyle kapsamlı bir güvenlik kampanyası başlatma kararı aldı.

GRUP FİRMADAN UYARILAR VE ÜCRETSİZ ONARIM

Geri çağrma kapsamında, etkilenen ID.4'ler için batarya yazılım güncellemesi yapılacak; gerekli görüldüğünde batarya paketleri de ücretsiz olarak değiştirilecek. Volkswagen bayileri, araç sahiplerine hizmet sunarken herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Özellikle 2023 ve 2024 model yılına ait 670 araçta, batarya hücre modüllerindeki hizalama hatalarının yangın riskini artırabileceği tespit edildi. Bu araç sahiplerine servis işlemleri tamamlanana kadar ek güvenlik önlemleri öneriliyor.

SAHİPLERE GEÇİCİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Volkswagen ve NHTSA, sahiplerine şarj işlemi sonrası aracı açık alanda park etmeleri, kapalı alanlarda gece şarj etmemeleri, DC hızlı şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçınmaları ve batarya şarj seviyesini %80 ile sınırlamaları gibi geçici önlemler öneriyor. Bu tedbirlerin, servis ziyareti tamamlanana kadar güvenliği artıracağına dikkat çekildi.

TESPİT EDİLEN RİSK ABD PİYASASINI ETKİLİYOR

Geri çağırma kararı, özellikle ABD pazarında satılan modelleri kapsıyor ve otomotiv sektöründeki güvenlik standartlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. ID.4, Volkswagen'in elektrikli araç portföyünde önemli bir yer tutuyor ve bu kapsamlı geri çağırma programı, markanın güvenlik odaklı yaklaşımının bir parçası olarak lanse edildi.

Endüstri Mühendisi, Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı - Son Dakika
