Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracatla yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracatla yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5,5 arttı

Eylülde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 899 milyon dolar, tedarik endüstrisi dış satımı yüzde 5,5 artışla 979 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 yükselişle 489 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 2 artışla 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay, ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya, Eylül 2019'a nazaran yüzde 0,73 gerilemeyle 334 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 20 artışla 305 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 42 yükselişle 282 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Eylül ihracatında İtalya'ya yüzde 18, İspanya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 23, Hollanda'ya yüzde 51 düşüş; Polonya'ya yüzde 25, Belçika'ya yüzde 15,5 Romanya'ya yüzde 14, İsrail'e yüzde 37, Fas'a yüzde 24 ve Mısır'a yüzde 41 artış yaşandı.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dış satım yüzde 1 artışla 1 milyar 995 milyon dolar oldu. İhracattan yüzde 76,6 pay alan AB ülkeleri yine ilk sırada yer aldı. Okyanusya ülkelerine ihracatta da yüzde 63 artışa ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Eylülde gerçekleştirdiğimiz 2,6 milyar dolar ihracatla lider olarak bitirdiğimiz 2019 yılının aylık ortalama ihracatı olan 2,55 milyar dolar seviyesini de geçmeyi başardık. Ürün grubu bazında bakıldığında tedarik endüstrisinde yüzde 5,5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında da yüzde 12 artış kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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