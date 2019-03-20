Son Dakika Haberleri: Otomotivde daralma devam etti

Otomotivde daralma devam etti

2 saat önce

Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda üretim yüzde 14 azaldı, 200 bin adete yakın ihracat yapıldı.

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Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda üretim yüzde 14 azaldı, 200 bin adete yakın ihracat yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:10 

İhracat, Ekonomi
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