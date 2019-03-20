Otomotivde daralma devam etti

Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda üretim yüzde 14 azaldı, 200 bin adete yakın ihracat yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda üretim yüzde 14 azaldı, 200 bin adete yakın ihracat yapıldı.

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