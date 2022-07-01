Otonom araçların ilk ayaklanması! - Son Dakika
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Otonom araçların ilk ayaklanması!

01.07.2022 11:53
Otonom araçların ilk ayaklanması!

San Fransico'da kavşakta bir araya gelen Cruise şirketine ait otonom araçlar trafiğin saatlerce durmasına sebebiyet verdi.

Teknoloji geliştikçe otomobiller de daha akıllı geliyor. Artık birçok yeni araç çeşitli otonom sistemlere ev sahipliği yapıyor. Öyle ki kendi başlarına yol alabilen taksiler ABD'de uzun zamandır test ediliyor. Ancak, henüz yeni sayabileceğimiz otonom teknolojisi farklı görüntülerle karşımıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde San Fransico'da da bunun bir örneği görüldü.

Otonom araçlar yolu kapattı

San Fransico'da kavşakta bir araya gelen otonom araçlar trafiğin saatlerce durmasına neden oldu. Cruise otonom araç filosuna ait olan Chevrolet Bolt markalı araçlar büyük şaşkınlık yarattı. İlk robot ayaklanması gibi görünen bu olayın nedeni olarak ise yazılım hatası gösterildi.

Polisler otonom aracı durdurursa ne olur?

Uzun süre yolu tıkayan araçların bir kısmı Cruise çalışanları tarafından taşınırken kalanlar ise uzaktan müdahale ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayı görüntüleyenler en az 8 otonom aracın trafikte sıkıştığını belirtiyor.

Some @Cruise robotaxis appeared to be stuck in SF last night at the corner of Gough St. and Fulton St.

Human ops apparently had to rescue them. Still some kinks to iron out. pic.twitter.com/eXDocjVfHU

— Taylor Ogan (@TaylorOgan) June 30, 2022

Cruise otonom taksiler yaklaşık 4 aydır ABD'nin belli bölgelerinde test ediliyor. İnsanlara otonom yolculuklar sunan bu taksiler birkaç gün önce ücretlendirmeye tabi tutuldu. Bu araçların şu anda sokakların daha sakin olduğu 22.00 ile 06.00 arasında çalışma izinleri bulunuyor.

Cruise otonom taksi sözcüsü Drew Pusateri ise olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta başında bazı araçlarımızın bir araya gelmesine neden olan bir sorun yaşadık. Sorun çözülmüş ve hiçbir yolcu etkilenmemiş olsa da, rahatsızlık veren herkesten özür dileriz."

Otonom araçların ilk ayaklanması!

Yetkililerin bu durum karşısında nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu. Araçların bu şekilde trafiği tıkamalarına bir ceza gelip gelmediğini henüz bilmiyoruz. Sanıyoruz ki ilerleyen dönemde kendi kendine hareket eden araçların artması ile birlikte trafikte yeni kurallar göreceğiz.

Robotların ilk ayaklanması şimdilik sessizce bastırılmış görünüyor. Peki siz bu garip olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Otonom araçların ilk ayaklanması! - Son Dakika

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