OTOPARK KAVGASI CİNAYETİNDE SANIĞA 33 YIL HAPİS - Son Dakika

TRABZON'un Sürmene ilçesinde araç park meselesi nedeniyle tartıştığı iş yeri komşusu Kenan Aydemir'i tabanca ile ateş ederek öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Ahmet Yavuz yargılandığı davada, 'kasten öldürme' ve '2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 33 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olay, 24 Temmuz 2020 tarihinde Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Ahmet Yavuz arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yavuz tabancayla ateş ettiği Kenan Aydemir, Murat Aydemir ve Volkan Taşkın'ı yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kenan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürme' ve '2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Ahmet Yavuz'a toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, olaya karışan ve tutuksuz yargılanan Volkan Taşkın'a ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

OLAY ANI KAMERADA

Otopark kavgası nedeniyle başlayan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.