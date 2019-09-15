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Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

3 dakika önce

Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldiGAZİANTEP - Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ölümüyle birlikte otopark kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 5 oldu. Araç parkı yüzünden çıkan ve silahlı kavgaya dönüşen olay sonrası 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 28 yaşındaki Metin Korkmaz ve 27 yaşındaki Adem Yıldız'ın ardından 33 yaşındaki Mehmet Korkmaz da hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarında teslim edildi.

Mehmet Korkmaz, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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