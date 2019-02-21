Oturarak Voleybol Milli Takımı, Galibiyetle Başladı
1 saat önce
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı.
Avrupa
Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan
'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Hırvatistan'taki ön elemelerin ilk maçında Fransa
'yı 25-15, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Milli takım, yarın Gürcistan
ve ardından Litvanya
ile karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:18 Kaynak: AA
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