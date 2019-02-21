Son Dakika Haberleri: Oturarak Voleybol Milli Takımı, Galibiyetle Başladı

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Galibiyetle Başladı

1 saat önce

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı.

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Galibiyetle Başladı, System.String[]
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Hırvatistan'taki ön elemelerin ilk maçında Fransa'yı 25-15, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, yarın Gürcistan ve ardından Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:18 Kaynak: AA

Avrupa, Hırvatistan, Spor
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