Oturarak voleybolda antrenör gelişim semineri on-line düzenlenecek

Oturarak voleybolda antrenör gelişim semineri, 16 Ekim Cuma günü çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, "Teknik Taktik", "Sınıflama Bilgisi" ve "Oyun Kuralları" başlıklarında verilecek.

Seminere katılmak için başvurular, 15 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.