Oturarak voleybolda Avupa Şampiyonası mesaisi

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Zonguldak
'ta kamp yapacak. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip yarın Zonguldak'ta kampa girecek. Karadeniz
Ereğli Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek kampa 11 sporcu katılacak. Milli takımın Ereğli Spor Tesisleri'ndeki kampı, 13 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.
Türkiye, B Grubu'nda Rusya
, Polonya
, Bosna Hersek, Hollanda
ve Hırvatistan
ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya
, Ukrayna
, Letonya
, Sırbistan ve Litvanya
yer alacak.
Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle: Mehmet Yılmaz
, Samet Yılmaz, Tarkan
Atik, Oytun Çalkap, Serdar Sarı
, Muhammed Öz
, Onur Yıldırım
, Samet Can Karasu
, Yahya Çolak, Emircan Uzun, İbrahim İdan