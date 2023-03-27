OTURDUKLARI EVİ İSTEYEN AĞABEYİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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OTURDUKLARI EVİ İSTEYEN AĞABEYİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

27.03.2023 10:08

ADANA'da Hasan Akgül (22), oturdukları evin kendisine verilmesini isteyen ağabeyi Ahmet Akgül'ü (28) çıkan kavgada tabancayla öldürdü.

ADANA'da Hasan Akgül (22), oturdukları evin kendisine verilmesini isteyen ağabeyi Ahmet Akgül'ü (28) çıkan kavgada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki müstakil evin avlusunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Akgül, ailesiyle birlikte oturduğu evin kendisine verilmesini istedi. Aile bunu reddedince öfkelenen Akgül, balyozla evin duvarlarına vurmaya başladı. Sakinleştirilen Akgül, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar dönen Akgül, bu kez de kardeşi Hasan Akgül ile tartıştı. Hasan Akgül, ağabeyine Bizden ne istiyorsun Oturduğumuz evi neden sana verelim Başka bir yerde yaşayamayız deyince kavga çıktı. Hasan Akgül, ailesine Burayı boşaltacaksınız diyerek saldıran ağabeyini, tabancayla 4 yerinden vurdu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı. Akgül, ağabeyinin satmak için yaşadıkları evin tapusunu istediğini, olay günü de kendisine ve ailesine saldırdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Akgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Akgül ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel OTURDUKLARI EVİ İSTEYEN AĞABEYİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTURDUKLARI EVİ İSTEYEN AĞABEYİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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