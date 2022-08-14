Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu - Son Dakika
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Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu

14.08.2022 13:01

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu İstanbul'da oturuşu dünyaca meşhur olan kediye, Tokat'ta pencere önünde oturan "Tosbik" isimli kedi rakip oldu.

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu

TOKAT - İstanbul'da oturuşu dünyaca meşhur olan kediye, Tokat'ta pencere önünde oturan "Tosbik" isimli kedi rakip oldu.

Tarihi Halit Sokakta bir evin giriş katında pencere kenarında oturarak dışarıyı izleyen kedi görenlerin dikkatini çekiyor. İlgi odağı olan kediyi yoldan geçenler sevmeden geçemiyor. İstanbul'da bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile fenomen haline gelen "Tombili" gibi oturuşu ile görenleri gülümsetiyor. Hayvansever Zeynep Yıldız, "Tosbik" ismini verdiği kediyi sokak kedisini 1 yıl önce sahiplendiğini söyledi. Kedisinin pencerede oturmayı çok sevdiğini belirten Yıldız, "Aşırı yaramazdır, dışarıyı gezip gelip pencere kenarında oturmayı sever. Yoldan gelip geçenlerin, turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğrafını çekenler oluyor. Ama kimseye kendini kolay kolay yaklaştırmıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tokat, kedi, Güncel, Son Dakika

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