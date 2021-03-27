Otuz yıl önce başrolüyle ödül aldığı oyunu, bu kez kendi sahnesinde yönetiyor - Son Dakika

Otuz yıl önce başrolüyle ödül aldığı oyunu, bu kez kendi sahnesinde yönetiyor

27.03.2021 11:01
Otuz yıl önce başrolüyle ödül aldığı oyunu, bu kez kendi sahnesinde yönetiyor, System.String[]

Çankaya Sahne'nin kurucusu, duayen tiyatro sanatçısı Mehmet Atay, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde dünya edebiyatının kabul gören eserlerinden Dostoyevski'nin Beyaz Geceler isimli oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya Sahne'nin kurucusu, duayen tiyatro sanatçısı Mehmet Atay, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde dünya edebiyatının kabul gören eserlerinden Dostoyevski'nin Beyaz Geceler isimli oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sahnelerin etkinliklerine ara vermesi sonrasında oyunlarını çevrim içi seyircilerle buluşturan tiyatrolardan birisi de Çankaya Sahne oldu.

Usta oyuncu Mehmet Atay, rejisörlüğünü üstlendiği oyuna ilişkin AA muhabirine, bugün Dostoyevski'nin herkesin okuduğunu düşündükleri, kült eserlerden birini tiyatroseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Oyunu 30 sene önce genç bir oyuncu olarak oynadığını ifade eden Atay, şöyle devam etti:

"30 sene sonra Serkan Melikoğlu ve Ayşin Tabiloğlu'ndan izleyecek seyirci. Tabii aradan iki nesil geçti. 30 sene az bir zaman değil. Bendeki hatırası çok büyük. Bu oyunla iki kez 'en iyi erkek oyuncu ödülünü' almıştım. Şimdi arkadaşlarımdan da ödül bekleyecek bir performans var sahnede. İnşallah kısıtlamalar kalkar da ödül müesseseleri çalışmaya başlar, ben de onları ödül almış görürüm."

Sahneye taşıdıkları Beyaz Geceler'i, 30 yıl önceki oyundan farklı bir bakış açısıyla izleyici ile buluşturacaklarını, bunun da normal olduğunu çünkü hayatı algılamanın bile değiştiğini belirten Atay, "Burada ağır konu aşk teması. İnsanlar aşkı bile farklı algılıyorlar artık. Dolayısıyla bugün sahneye koyduğunuz oyun, 30 sene önceki benim algılarımla bile farklı. Oyuncular da, gençler de çok farklı." dedi.

Mehmet Atay, oyunu, salgın şartları elverdiğinde sahnede seyirci ile buluşacak şekilde oynamak istediklerini de söyledi.

Dostoyevski'nin aşk romanı

Oyunda Nastenka'ya hayat veren Ayşin Tabiloğlu, büyükannesiyle küçük evde yaşayan genç bir kızın kendi içindeki yalnızlığını, kiracıları gence aşık olması ve sonrasında aşık olduğu genci bekleyişini sahneye taşıdıklarını anlattı.

Tabiloğlu, oyuna hazırlanırken büyük keyif aldığını ve seyircinin de büyük bir zevkle izleyeceğini umut ettiklerini söyledi.

Serkan Melikoğlu ise Nastenka'nın aşık olduğu adama hayat verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nastenka'nın aşık olduğu genç adamın Dostoyevski olduğunu hayal ediyoruz. ya da böyle düşünmek bize daha çok mutluluk veriyor. En azından bir oyuncu olarak 'Dostoyevski'yi oynuyormuşum' edası bana daha çok heyecan veriyor. Dostoyevski hayaller içinde yaşadığı ve kendi yalnızlığını, karanlık bir kuytuda geçirdiğini anlatıyor oyunun içerisinde. Bir cümlesinde 'Kahramanımız şöyle yapar, böyle yapar. Kahramanımız diyorum, çünkü öyküyü ben diye anlatmaya utanıyorum.' ifadesinden Dostoyevski olduğunu anlıyoruz. Hüzünlü, duygu yüklü bir oyun."

Melikoğlu, Nastenka ile genç adamın aşkını, yalnızlıklarını sahneye başarılı bir şekilde taşıdıklarını ve sanatseverlerin de keyifle izleyeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Koreografi Hakan Odabaşı, ışık tasarımı Zeynel Işık imzası taşıyor

Oyunun rejisörlüğünü Mehmet Atay üstelenirken, Tabiloğlu ve Melikoğlu'na Sezgin Özteke ve Emre Olanca eşlik ediyor.

Oyunu romandan usta sanatçı Kazım Akşar uyarlarken, koreografisi Hakan Odabaşı, ışık tasarımı Zeynel Işık, müzik uyarlamaları Yetkin Yağmur, fotoğraf ve afiş tasarımı ise Çağrıl Atay imzası taşıyor.

Beyaz Geceler oyunu bugün saat 21.00'de çevrim içi prömiyer yapacak.

Mehmet Atay, Dostoyevski, Çankaya, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otuz yıl önce başrolüyle ödül aldığı oyunu, bu kez kendi sahnesinde yönetiyor - Son Dakika


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