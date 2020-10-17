Ovacık'a 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacak - Son Dakika

Ovacık'a 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacak

17.10.2020 13:07
Ovacık'a 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacak, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Karabük'ün sağlık alanındaki yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere en son Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi yapım işi ihale tarihinin 24 Kasım olarak belirlendiği kaydedildi.

Yaklaşık 12 milyon liralık bir yatırımla yapılacak hastanenin kullanım alanının 3 bin 143 metrekare olacağı aktarılan açıklamada, "Ziyaretimizde dile getirdiğimiz taleplerimiz arasında yer alan Safranbolu Yenimahalle 6 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri yapım işinde ise proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları onaylanmış ve ihale aşamasına geçilmiştir. Bakanlığımız ile görüşmelerimiz sonucunda 1 milyon 250 bin liralık ödenek ise taahhüt edilerek Safranbolu ilçesinde sağlıklı hayat merkezi, yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılabilmesi için çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test laboratuvarı kurulumu için Sağlık Bakanlığı tarafından 120 bin lira ödeneğin tahsisinin sağlandığı belirtilen açıklamada, tıbbi sarf ihtiyaçları için ise 100 bin lira, Safranbolu Devlet Hastanesi ihtiyaçları için ise 60 bin lira ödeneğin tahsis edildiği bildirildi.

Ünal ve Güneş, hizmetlerin Karabük'e kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Koca başta olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Devlet Hastanesi, Safranbolu, Karabük, Ovacık, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ovacık'a 10 yataklı entegre devlet hastanesi yapılacak - Son Dakika

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