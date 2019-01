Ovacık'ın Gelir ve Gideri Pankartla Belediye Binasına Asıldı

TUNCELİ'nin Ovacık Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, eski yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediyenin gelir gider tablosunu büyük bir pankarta belediye binasının önüne astırdı.

Her yıl düzenli olarak Ocak ayı içinde belediyenin 1 yıllık gelir gider tablosunu hem belediyeye ait internet sitesine, hem de dev pankarta yazdırarak belediye binasına astıran Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu yıl da geleneği bozmadı.



Belediye binasına asılan 2018 yılı gelir gider ve belediyenin kasasında bulunan nakit para tablosuna göre Ovacık Belediyesi'nin 2018 yılında toplam 3 milyon 547 bin TL geliri gözükürken 2018 yılı gideri ise 3 milyon 658 bin TL olarak görünüyor. Belediye binasına asılan pankartta, belediyenin çeşitli kurumlara ve İller Bankası'na ise toplam 642 bin TL borcu olduğu, belediye kasasında ise 600 bin TL nakit paranın bulunduğu yer alıyor.



'BU TABLO İLE TÜRKİYE'DE TEK ÖRNEK BELEDİYE DURUMUNDAYIZ'



Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, her yıl bu uygulamayı halka hesap vermek ve halkın hesapları yakında incelemesi için yaptıklarını söyledi. Maçoğlu, gelir gider tablosunun herkesin göreceği şekilde asılması ile ilgili şunları söyledi:



"Ben bu göreve gelmeden önce 'Halka gelir giderimiz, her şey şeffaf olacak, her isteyen belediye hesaplarını incelemeyebilecek' dedim. Biz şeffaf belediyecilik için söz vermiştik, öyle de yapıyoruz. 'Halkçı belediye' anlayışı bunu gerektirir. Bizim gizlimiz saklımız yok. Halk, her türlü gelir gider hesabımızı inceleyerek bulduğu bir yanlışın hesabını sorabilmeli. Bu amaçla belediye geldik. Verilmeyecek hesabımız yok. Türkiye'nin her yerinde gelip hesaplarımızı inceleyebilirler. Belediyemizin gelir gider tablosunda gelir ile gider arasında 100 bin TL kadar bir fark var. Gider fazla görünse de belediyemiz 2018 yılında 276 bin TL kar etmiştir. Bizden önceki dönemde İller Bankası ve bazı bankalarda alınan kredi ve borçlar var onların ödemesi 15 yıllık bir sürece yayılmış belediye gider tablosunun fazla çıkması ondan kaynaklı. Biz Ovacık Belediyesi olarak 2018 yılında 276 bin TL kar ettik ve kasamızda şu an nakit olarak da 600 bin TL paramız var. Sanırım bu tablo ile Türkiye'de tek örnek belediye durumundayız."



- Tunceli

