Ovacık Muhtarlarından Teşekkür Ziyareti

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı köylerin muhtarları, 2025 yılı içerisinde ilçede yürütülen çalışmalar dolayısıyla İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ovacık ilçe köy muhtarları, 2025 yılı içerisinde Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Genel Sekreter Şerafettin Kelleci, Ovacık İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam ve Muammer Yağlı ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında köy muhtarları, Ovacık genelinde yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili talep ve beklentiler de paylaşıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, nazik ziyaretleri dolayısıyla Ovacık ilçesi muhtarlarına teşekkür ederek, İl Genel Meclisi olarak İl Özel İdaresi ile birlikte ilçelere ve köylere hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Bütçe imkanları ve devletin sağladığı destekler çerçevesinde Ovacık ilçesinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin hayata geçirilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Sözen, "İl ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Devletimizin desteğiyle İl Özel İdaremiz aracılığıyla sağlanan ilave ve hibe destekler sayesinde Ovacık ilçemizde de birçok sorunu çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Bu süreçte ilçemizin önceliklerinin belirlenmesinde İl Genel Meclis Üyelerimiz ve muhtarlarımız önemli bir görev üstlenmektedir. Bizler de bu tespitler doğrultusunda hizmet üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Sözen, yürütülen çalışmaların ortak bir anlayış ve dayanışma ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu hizmetlerin tamamı ortak bir emeğin ürünüdür. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, Karabük milletvekillerimize, Valimize, İl Başkanımıza, İl Özel İdaremize ve Meclis Üyelerimize kadar herkes Karabük ve ilçelerimiz için elini taşın altına koymaktadır. Ovacık ilçemizde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılık ve uyum içerisinde ilçemize ve köylerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK