Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi
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Oyak Renault çalışanları aileleri ile birlikte Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda düzenlenen 'Oyak Renault Aile Festival'inde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Oyak Renault çalışanları aileleri ile birlikte Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda düzenlenen 'Oyak Renault Aile Festival'inde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:35
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