Son Dakika Haberleri: Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi
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Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi

29 dakika önce

Oyak Renault çalışanları aileleri ile birlikte Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda düzenlenen 'Oyak Renault Aile Festival'inde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi , System.String[]

Oyak Renault çalışanları aileleri ile birlikte Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda düzenlenen 'Oyak Renault Aile Festival'inde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Oyak Renault, Keles, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:35 
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