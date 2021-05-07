Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasından geçen haftalarda elenmişti. Survivor yarışmasından döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraştığını dile getirmişti.
Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şok etti. Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.
Son Dakika › Magazin › Öykü Çelik, evlilik hazırlığında olduğu İsmail Berhan'la ayrıldı - Son Dakika Magazin