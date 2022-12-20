Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

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