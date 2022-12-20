Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

20.12.2022 20:19
Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kocaeli Başiskele'de evinin karşındaki arazide üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine çıkıp oynayan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Khalaf, kayan direklerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.15 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki boş araziye üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynamaya başladı. Yusuf, bu sırada kayan beton direklerin arasında sıkıştı.

Oyun oynadığı beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı.

Oyun oynadığı beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Başiskele, İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton direklerin arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika
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