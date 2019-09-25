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Oyun oynarken canından oluyordu

2 saat önce

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda, oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı düştü.

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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda, oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı düştü.

Edinilen bilgilere göre olay Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Melih Arda B'nin (10) üstüne, yerinden çıkan demir kapı düştü. Olay sonrasında çocuk hafif yaralandı.


Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Melih Arda'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Nuri Pakdil, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:11 Kaynak: AA
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