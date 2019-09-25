Oyun oynarken canından oluyordu

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hastanede tedavi altına alınan Melih Arda'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre olay Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'nda, oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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