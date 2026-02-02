Oyun Platformlarına Yasa Taslağına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Oyun Platformlarına Yasa Taslağına Tepki

02.02.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağıralioğlu, çevrimiçi oyun platformlarının denetimine dair yasa taslağına itiraz etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çevrimiçi oyun platformlarının denetime tabi tutulmasına ilişkin olarak, "Birkaç kalem vergi uğruna hem ihracatı bitirmek hem milyonlarca kullanıcıyı mağdur etmek, hem de gençleri korsana itmek ne kadar doğru?" sorusunu yöneltti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çevrimiçi oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirmesini öngören yasa taslağına tepki gösteren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her yaştan insanın eğlenip vakit geçirdiği, sadece gençler diyerek sınırlandıramayacağımız geniş bir kitleye hitap eden dijital oyun platformlarına yönelik bir düzenleme yapılması gündemde. Gerekçeleri ne kadar makul ve anlaşılır olsa da umulanın tam tersi bir sonuç getirebilecek yaptırımlar öngörülüyor. 200+ milyar dolarlık küresel oyun pazarında binlerce Türk geliştirici Steam üzerinden oyunlarını dünyaya satıp dolar/euro kazanarak ülkeye döviz getiriyor; yani sıfır lojistikle dijital ihracat yapılıyor. Böyle bir gelir kapısını 'temsilci atamazsan ceza, ardından bant daraltma' diyerek fiilen çalışamaz hale getirmek ne kadar rasyonel?

Evet, muhataplık ve regülasyon, çocuklarımız için daha güvenli bir dijital ortam hedefi anlaşılabilir ancak bu şirketlerin çoğunun yerel ofis açmayacağını bile bile yaptırım zinciri kurmak sonucu fiili kapanmaya götürmüyor mu? Birkaç kalem vergi uğruna hem ihracatı bitirmek hem milyonlarca kullanıcıyı mağdur etmek, hem de gençleri korsana itmek ne kadar doğru?

Bu konuda yapılmış örnek çalışmaları esas alarak; ilgili firmaların sorumluluklarını arttıracak ancak mevcut realiteyle de uyumlu bir düzenleme yapılmasına kimsenin itirazı olmaz. Kötü örnekler üzerinden milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek düzenlemeler daha ciddi ve özenli olmayı gerektirir."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyun Platformlarına Yasa Taslağına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Oyun Platformlarına Yasa Taslağına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.