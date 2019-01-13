Oyun Sokağında Çocuklar Güvende
1 saat önce
İzmit Belediyesi tarafından trafiğe kapalı bir sokak, çocuklar için özel oyun sokağı olarak hazırlandı.
İzmit Belediyesi
tarafından trafiğe kapalı bir sokak, çocuklar için özel oyun sokağı olarak hazırlandı.
İzmit'te Yenişehir
Mahallesi, Yavuz Selim
Camisi yanı trafiğe kapalı sokakta çocuklar güven içinde oyunlarını oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kocaeli
'de ilk olan sokakta mini futbol, mini basketbol
, seksek, köşe kapmaca, yakan top, dokuztaş, kale yakan top, istop gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti de bulunuyor. Çocuklar burada sorumlu öğretmen eşliğinde bisiklete biniyorlar, oyunlar oynuyorlar, enerjilerini kendilerine özel sokaklarında oynayarak atıyorlar. Yetkililer geçen bir yıl içinde oyun sokağından 5 bin 366 çocuğun yararlandığını söylediler. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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