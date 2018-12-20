Oyuncu Ahmet Kural Hakkındaki Soruşturma

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunun, Sıla Gençoğlu'na ait görüntülere ilişkin rapor hazırladığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunun, Sıla Gençoğlu'na ait görüntülere ilişkin rapor hazırladığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.



Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, "Adli Tıp'tan morluklar belli değil raporu", "Sıla Ahmet Kural soruşturmasından Adli Tıp karar verdi", "Adli Tıp'tan morluklar belli değil" şeklindeki başlıklarla sunulan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun savcılığa gönderildiğine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Haberlerde yer alan 'Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi' ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır. Adli Tıp Kurumundan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, haberlerde atıfta bulunulan rapor kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."

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