Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası yaptı - Son Dakika
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Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası yaptı

36 dakika önce

Oyuncu Ahmet Kural, Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karıştı.

Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası yaptı, System.String[]

Oyuncu Ahmet Kural, Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karıştı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkisinde aralarında Kural'ın kullandığı aracın da bulunduğu 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Kazada bir araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yapılan test sonucu 1,85 promil alkollü olduğu tespit edilen Kural, işlemler için Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

"Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında işlem yapılan Kural'ın ifade işlemleri devam ediyor.

Bu arada, Kural'ın ehliyetine el konulacağı öğrenildi.

Ahmet Kural, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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