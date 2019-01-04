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Oyuncu Akademisi Yeni Yetenekleri Keşfediyor

2 saat önce

Adana ve çevre illerdeki yeni yeteneklere sinema ve dizi sektörünün kapılarını aralamak amacıyla Lore Plus Film Yapım Şirketi tarafından ilk kez açılan Oyuncu Akademisi, yoğun ilgi gördü.

Oyuncu Akademisi Yeni Yetenekleri Keşfediyor, System.String[]
Adana ve çevre illerdeki yeni yeteneklere sinema ve dizi sektörünün kapılarını aralamak amacıyla Lore Plus Film Yapım Şirketi tarafından ilk kez açılan Oyuncu Akademisi, yoğun ilgi gördü. Akademide, doktor, eğitimci ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslek grupları dışında öğrenciler de kayıt yaptırarak, eğitim almaya başladı.

Lore Plus Film Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sincar, film ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmak ve özellikle Adana'daki yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla iki hafta önce kurdukları Oyuncu Akademisi'ne sürpriz bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Akademideki öğrenci sayısının kısa sürede 40'ı bulduğunu ve kayıtların sürdüğünü belirten Adem Sincar, "Henüz yeni olmamıza karşın gösterilen yoğun alaka bizleri çok mutlu etti. Akademimize gelen yeni yetenekler, konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından oyunculuğun gerektirdiği tüm konularda eğitim almaya başladı. Akademimize, aralarında doktor, eğitimci, güvenlik görevlisi ve esnaf gibi çeşitli meslek gruplarına mensup kursiyerler dışında, lise ve üniversite öğrencileri de ilgi gösterdi" dedi.

Adana'da bir ilki gerçekleştirmek adına çıktıkları bu yolculukta oyunculuk eğitimi almak isteyenlerin artık İstanbul'a gitmelerine gerek kalmadığını belirten Adem Sincar, "Hedefimiz, sinemaseverlere ve bu işe gönül verenlere en iyi hizmeti sunmak, Yılmaz Güney, Şener Şen, Yılmaz Köksal gibi usta oyuncuların yetiştiği kentimizde, yeni yeteneklerin sektöre kazandırılmasına imkan tanımak ve oyuncu adaylarını istedikleri noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

Sincar, Akademilerinde eğitim alan öğrencilerin en büyük şanslarının ise, kendilerinin çektikleri film ve dizilerde rol almaları olacağını da dile getirdi.

Yapım şirketi olarak bir süre önce Bahtsız Bedri isimli komedi filminin çekimi tamamladıklarını ve aksiyon, dram ve polisiye içerikli Arayış isimli bir dizinin çekimlerine başlayacakları bilgisi veren Sincar, şunları söyledi:

"Akademi öğrencilerimiz, eğitim alırken, bizim yapımlarımız olan film ve dizi projelerimizde de yer alarak kendilerini gösterme imkanı bulacak. Bizim kentimizdeki yetenekler, kendi memleketlerinin film yapım şirketinin film ve dizilerinde yer almanın yanı sıra, yine bizim aracılığımızla diğer büyük projelerde de karakter ve bölüm oyuncusu olarak yer alabilecekler. En büyük idealimiz, kentimizin yeteneklerinin Torosları aşarak ciddi projelerde yer almalarını sağlamak. Oyunculuk eğitimi almak isteyen 7'den 70'i herkese kapılarımız açık." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Sincar Dağı, Adana, Güncel
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