Son Dakika Haberleri: Oyuncu Caner Cindoruk'tan "dizi çekimleri azaldı" yorumu
Son Dakika Magazin Oyuncu Caner Cindoruk'tan 'dizi çekimleri azaldı' yorumu - Son Dakika Magazin

Oyuncu Caner Cindoruk'tan "dizi çekimleri azaldı" yorumu

6 saat önce

Öğrencilerle sohbet eden Cindoruk, dizi çekimleri öncesinde kendisine gelen rolü kabul etmeden önce nelere dikkat ettiğini anlattı.

Oyuncu Caner Cindoruk'tan

Öğrencilerle sohbet eden Cindoruk, dizi çekimleri öncesinde kendisine gelen rolü kabul etmeden önce nelere dikkat ettiğini anlattı.


Gelen tekliflerde ilk olarak hikayeye, sonra karaktere, en son da kimin çektiğine baktığını ifade eden Cindoruk, rolü tercih ederken çok titiz davrandığını aktardı.


Medya sektörünün hızlı değiştiğine işaret eden Cindoruk, şunları kaydetti:


"Dizi ve filmler internet platformlarına doğru yöneliyor. Televizyon dünyada eski gücünü kaybediyor. Çünkü internet çok yayıldı, televizyon ciddi bir düşüşte. Beş yıl önce yapılan dizi sayısıyla şimdi yapılan dizi sayısı arasında ciddi fark var. En az üçte birini yapıyoruz, şu an bir kan kaybı yaşanıyor. Ama internet platformlarının farkı da şu; dünyanın hiç bilmediğimiz noktasında insanlar bizi tanıyabiliyor. Öyle bir tarafı da var, dünya sektörünün içinde olabilirsin bir anda."


Rekabet güzel!


Melis Birkan ise internet ve televizyon arasında güzel bir rekabet oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:


"Aslında bir noktada güzel rekabet var. İşler daha nitelikli hale geldiği zaman ve böyle işler tercih edilmeye başladığında sektör değişecek zaten. Mesela Leyla ile Mecnun'un asıl seyircisi onu internetten takip eden kitleydi. İşler internette nitelikli hale geldiği zaman bu televizyonu da etkileyecek. Bu ister istemez reklamları da aynı zamanda iç içe bir sürü şeyi etkileyecektir."


Söyleşinin ardından Cindoruk ve Birkan'a öğrenciler, adlarına dikilmiş fidanların sertifikasını verdi.

TV, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:27 
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